Wie er altijd al van droomde om eens op de planeet Mars rond te lopen, of op een plaats die daar op zijn minst toch een beetje op lijkt, die kan daarvoor nu terecht in de Gobiwoestijn, in het noorden van China. De Volksrepubliek bouwde daar een basis, waar astronauten getraind worden voor de toekomstige verkenning van rode planeet. Maar ook toeristen kunnen er terecht voor een unieke ervaring.