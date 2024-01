De fiscale regularisatie levert in 2023 dubbel zoveel belastingsinkomsten op als verwacht bij de begrotingsopmaak. Dat zegt minister van Financiën Van Peteghem. In de laatste maanden van het jaar, nog net voor het einde van de laatste regularisatieronde, is het tot een ware stormloop gekomen. Die leidde tot de aangifte van een recordbedrag van bijna 900 mijoen euro aan nog te belasten inkomsten.