BEKIJK – Nieuwe platform ‘Made in Flanders’ helpt Vlaamse architecten exporteren

Elf Vlaamse maakbedrijven – familiebedrijven, die actief zijn in het topsegment van de architectuur – hebben zich verzameld in een collectief: Made in Flanders. Een bedrijf dat hoogwaardige verlichting maakt bijvoorbeeld, maar evengoed een KMO gespecialiseerd in pleistertechnieken of architecturale houtproducten. Onze afwerkingsgraad en technische kennis hier in Vlaanderen zijn top, zeggen ze. En daar willen ze meer ruchtbaarheid aan geven. Zo willen ze Vlaamse architecten, die ook actief zijn in het buitenland, helpen bij hun buitenlandse projecten. Want ons vakmanschap is daar, volgens Made in Flanders, vaak niet te vinden.