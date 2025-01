BEKIJK – Nieuwe ABVV-topman Bert Engelaar over geplande acties: ‘Wat vandaag op de Arizona-tafel ligt, is onvoldoende’

Het was maandag de eerste officiële werkdag van de nieuwe topman van het ABVV. Bert Engelaar is al meer dan twintig jaar actief bij de socialistische vakbond, leidde de voorbije vijf jaar de Algemene Centrale Brussel – Vlaams Brabant en treedt nu in de voetsporen van Miranda Ulens, die verhuist naar de Vlaamse tak van het ABVV. Engelaar wil met een open geest aan tafel gaan met de sociale partners van de Groep van Tien, maar is ook strijdvaardig om weerwerk te bieden tegen de sociale afbraak die volgens hem nu op tafel ligt bij de Arizona-regeringsonderhandelaars. Op 13 januari betogen de vakbonden tegen de geplande pensioenhervorming van de federale onderhandelaars, waar Vooruit deel van uitmaakt. Bekijk het studiogesprek van Kanaal Z met Bert Engelaar.