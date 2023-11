In Nepal is TikTok sinds een week verboden. De populaire video-app zou de samenleving ontwrichten. Veel landen – ook België – verbieden hun overheidspersoneel om de Chinese video-app te installeren, uit schrik voor spionage of diefstal van persoonsgegevens. Maar een totaalverbod zoals in Nepal ligt toch moeilijk. Onder meer omdat veel ondernemers intussen zakendoen via sociale media.