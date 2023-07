De FNV, de grootste vakbond van Nederland, wil de lonen opnieuw koppelen aan de inflatie. Een loonindexering dus, zolas we die bij ons kennen. Bij onze Noorderburen is het systeem al sinds de jaren ’80 verdwenen. In een periode met hoge werkloosheid. Maar intussen zijn de kaarten grondig herschud. De werkloosheid ligt laag, terwijl de Nederlandse lonen achterop hinken op de torenhoge inflatie.