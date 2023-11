Langdurig werklozen in een krappe arbeidsmarkt. Een beladen thema waar veel over gepraat wordt. Maar zelden horen we wat de langdurig werklozen daar zelf over te vertellen hebben. Een uitgebreide bevraging door de studiedienst van de socialistische vakbond ABVV brengt nu soelaas. En weerlegt meteen een hardnekkige misvatting: de overgrote meerderheid wil absoluut werken.