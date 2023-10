Maxi Zoo heeft stevige groeiambities in ons land. De komende drie jaar wil de keten van dierenspeciaalzaken 30 winkels openen in ons land. Maar het wil nóg verder gaan en over huidig marktleider Tom & Co springen. Maxi Zoo opent trouwens niet alleen nieuwe winkels. Het is ook bezig zijn huidige om te turnen naar een nieuw winkelconcept.