Onafhankelijke makelaars blijven het belangrijkste verkoopskanaal voor verzekeringen. In 2022, het meest recente jaar met volledige cijfers, waren ze goed voor 52 procent van alle premie-inkomsten. Hun marktaandeel houdt al jarenlang goed stand. Blijkbaar kopen we verzekeringsproducten nog het liefst bij iemand uit de buurt die we vertrouwen. Bovendien hebben de makelaars slim ingezet op digitalisering om concurrentieel te blijven.