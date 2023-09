Sportwagenbouwer Lotus heeft in New York z’n eerste elektrische sedan voorgesteld, de Emeya. De nieuwkomer wil zich meten met de succesvolle Porsche Panamera. De serieproductie start volgend jaar. Lotus wil niet langer een nichemerk zijn en zet bovendien in op elektrificatie. Het luxemerk krijgt trouwens nog dit jaar een beursnotering.