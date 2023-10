Febeliec, de sectororganisatie voor de industriële grootverbruikers, wijst op een zorgwekkende vertrouwenscrisis in de Belgische industrie, als het gaat om beschikbaarheid en betaalbaarheid van klimaatneutrale elektriciteit. Quasi geen enkele grootverbruiker plant daarom nog uitbreidingen of nieuwe installaties in ons land. Volgens een studie van Energyville en VITO kan een levensduurverlenging van onze kernreactoren de stroomprijs drukken.