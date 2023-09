Krantenbedeler PPP neemt de Brusselse e-cargospecialist Urbeez over. Op die manier wil PPP zijn bedeling van kranten en ander drukwerk vergroenen. Tegelijk kan PPP via de overname zijn activiteiten diversifiëren, wat interessant is nu de krantenmarkt slinkt. Urbeez brengt immers niet alleen klassieke boodschappen rond, maar is ook actief in maaltijdbezorging.