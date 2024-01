Gisteren zag u in het Z-Nieuws dat Lieve Mostrey van Euroclear verkozen is tot Manager van het Jaar. Maar ook aan Franstalige kant werd de trofee uitgereikt, aan Michaël Labro. Hij is de oprichter van PMSweet, en heeft als bijnaam “de koning van de macaron”. De jonge Luikenaar is amper 30 jaar, maar nu al de grootste macaronproducent ter wereld.