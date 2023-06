Nooit eerder vonden Vlaamse jongeren zó vlot hun weg naar de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit het jaarlijkse schoolverlatersrapport van arbeidsbemiddelaar VDAB. Van de jongeren die in 2021 afstudeerden had 94,5% binnen het jaar werk gevonden. Bij zij die kozen voor een traject duaal leren, lag dat percentage zelfs nog hóger. In dat systeem kunnen jongeren vanaf 15 jaar leren in de klas combineren met leren op de werkvloer.