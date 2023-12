Als jonge snaak de traditionele juwelensector van binnenuit veranderen. Met die ambitie is de 25-jarige Maxime Gedik na bijna 6 jaar buitenlandse opleiding via onder meer het prestigieuze traineeprogramma van AB Inbev, teruggekeerd naar Antwerpen. Gedik stapt er in het familiebedrijf O!Jewelry.