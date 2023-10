Dit jaar gingen er al 12 procent méér bouwbedrijven over de kop dan in de eerste 9 maanden van vorig jaar, zo berekende Trends Business Information. Het is duidelijk crisis in de woningbouwsector. Jean-Pierre Waeytens van Bouwunie, de federatie van kleinere aannemers, gaf toelichting in de studio van Trends Kanaal Z. “We stellen vast dat de orderboekjes minder ver in tijd gevuld zijn en voor de eerste keer in zes jaar tijd blijven de vergunningen voor nieuwbouw onder de 20.000.”

