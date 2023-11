“In essentie is dit stikstofakkoord milder voor de landbouwers en minder mild voor de natuur”, vat Jan De Meulemeester het stikstofakkoord samen tijdens het studiogesprek in Z-Nieuws op Kanaal Z. “Vroeger sprak men over het wel of niet verlenen van een een vergunning. Nu is er een tussenweg in de vorm van een herkansing. Dat is waar CD&V en de landbouwers om vroegen.”