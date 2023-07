De Europese Investeringsbank en ING versterken hun samenwerking om kmo’s te helpen die investeren in hun verduurzaming. Samen stellen ze 600 miljoen euro ter beschikking voor leningen en leasingcontracten tegen een verminderd rentetarief. Kmo’s willen steeds vaker investeren in hun vergroening. Dat is het gevolg van de gestegen energieprijzen én van strengere regels.