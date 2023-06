BEKIJK – ILVO pioniert in droogte-onderzoek naar landbouwgewassen

Het ILVO, dat is het Vlaams lnstituut voor Landbouw-. Visserij- en Voedingsonderzoek, pakt uit met een wereldprimeur. Een proefveld waar de groei van planten zowel vanuit de lucht, van op de grond als onder de grond opgevolgd worden. Ideaal om de impact van klmaatopwarming en droogte op gewassen te onderzoeken. Het hoogtechnologische Hydras-proefveld is 8.000 vierkante meter groot en is voorzien van 1.600 elektroden die het vocht in de bodem meten en de opname ervan door de plantewortels. Een drone kan dan weer de groei opvolgen.