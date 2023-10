Ikea België heeft in z’n gebroken boekjaar tot eind augustus een recordomzet geboekt. Maar de Zweedse meubelverkoper merkt dat consumenten zuiniger worden door de gestegen levenskosten en maakt daarom heel wat producten goedkoper. Met z’n scherpe prijzen hoopt Ikea met name in de Belgische keukenmarkt de komende jaren nog sterk te groeien, net als in e-commerce. Daarvoor bouwt de retailer zelfs speciale lockers en afhaalautomaten.