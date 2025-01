BEKIJK – Het verloren paneel van het Lam Gods herleeft: studiogesprek met de Belgische kunstenaar Musketon

Het gestolen paneel ‘De rechtvaardige rechters’ van het iconische schilderij ‘De aanbidding van het Lam Gods’ van de gebroeders Van Eyck, heeft een digitale remake gekregen door de internationaal succesvolle Belgische kunstenaar Musketon. Het kunstwerk werd voorgesteld in Gent, vlak bij de Sint-Baafskathedraal, waar ‘De aanbidding van het Lam Gods’ van de gebroeders Van Eyck hangt. Bert Dries aka Musketon, die eerder al tentoonstelde in New York en werkt voor grote merken als Nike en Coca-Cola, is te gast in onze studio.