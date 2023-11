De budgetwinkelketen Action is de snelst groeiende retailer in ons land. Dat blijkt uit een rapport van retailspecialist Gondola, waarin de belangrijkste evoluties van de retailsector van de afgelopen tien jaar in kaart worden gebracht. Een schat aan informatie. We duiken er dieper in met Gondola-CEO Pierre-Alexandre Billiet die in onze studio zit.