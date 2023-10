BEKIJK – Grootste autobusbeurs ter wereld van start in Brussel

In de Heizelpaleizen in Brussel gaat dit weekend de zesdaagse vakbeurs Busworld van start. Met 526 standhouders en goed 40.000 verwachte bezoekers is het naar verluidt de grootste vakbeurs voor bussen en autocars in de wereld. De vakbeurs wordt al georganiseerd sinds 1971, maar meer dan ooit tevoren staat ecologie nu centraal. Alle autobussen op de beurs, vooral bedoeld voor openbaar vervoer, zijn elektrisch. Maar bij de autocars, die vaak veel langere afstanden moeten afleggen, is dat nog niet zo.