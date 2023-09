De Belgische glasvezelspecialist Amadys – onlangs overgenomen door de internationale groep Nedceed – investeert 20 miljoen euro in een hypermoderne productiehal in Rijkevorsel. Daar gaat het vanaf 2024 jaarlijks zo’n duizend glasvezelhuisjes bouwen, die dan later op straat worden geplaatst. De huisjes dienen als startpunt om glasvezel tot in woningen en bedrijven door te trekken. De investering zal een 70-tal banen opleveren.