Na een operatie moeten kankerpatiënten vaak dagen wachten voor ze zeker zijn dat de hele tumor is weggehaald. Maar dankzij het Gentse medtechbedrijf XEOS kan de chirurg daar in het operatiekwartier zelf al zicht op krijgen. XEOS heeft een mobiele scanner ontwikkeld waarmee de chirurg kan zien of hij genoeg weefsel heeft weggesneden. De tumorscanner wordt al in enkele Europese ziekenhuizen gebruikt. En mag nu ook in de VS op de markt.