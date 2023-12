De golf aan faillissementen, die voor dit jaar voorspeld was, is uitgebleven. We zullen dit jaar op zo’n 10.300 faillissementen landen, zo raamt Trends Business Information. Da’s wat meer dan vorig jaar, maar ligt nog ruim onder het niveau van precoronajaar 2019. Het aantal wankele bedrijven blijft nochtans abnormaal groot in ons land.