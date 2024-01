Het Gentse ExeVir Bio, dat een middel tegen COVID-19 ontwikkelt, pakt uit met beloftevolle data. Die tonen volgens het biotechbedrijf aan dat zijn huidige antilichamen in staat zijn om de omicronvarianten te neutraliseren die nu circuleren. Althans in vitro en in proefdieren. Na groen licht van de geneesmiddelenautoriteiten hoopt ExeVir Bio zijn nieuwe COVID-middel volgend jaar te kunnen testen op mensen.