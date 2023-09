Financiële onderzoeken moeten een standaardpraktijk worden in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Dat zegt Catherine De Bolle, topvrouw van de Europese politiedienst Europol. Die brengt voor het eerst een rapport naar buiten over de ondergrondse criminele economie, waarin miljarden euro’s rondgaan. In 2020 en ’21 is in de EU ruim 4 miljard euro aan activa in beslag genomen. Dat lijkt veel, maar is amper 2% van de geschatte winsten van criminele organisaties.