In het Oost-Vlaamse Denderleeuw is vanmorgen de eerste supermarkt geopend van de 128 winkels in eigen beheer die Delhaize wil verzelfstandigen. En dat gebeurde in alle rust, na maanden van vakbondsprotest tegen de franchiseringsplannen van de directie. De zelfstandige uitbaters moeten de winkels opnieuw winstgevend maken. De overnemer in Denderleeuw ziet dat helemaal zitten.