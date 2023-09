Het Gentse crowdlendingplatform Winwinner pakt uit met het eerste bedrijf dat niet alleen geld tankt via zijn klassieke crowdlendingplatform maar ook via zijn Private Debt Fund. Daarmee wil het achtergestelde leningen van minstens een half miljoen verstrekken aan mature KMO’s. Aliv, een Gentse ontwikkelaar die verouderde woningen even energiezuinig wil maken als nieuwbouw, bijt de spits af. En heeft inmiddels al meer dan vier miljoen euro binnengehaald van de vijf miljoen die het beoogt.