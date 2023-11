Een miljonairstaks invoeren -of beter gezegd: een netto vermogensbelasting- is allesbehalve evident. Dat blijkt uit een studie op vraag van het Planbureau. Niet alleen wordt kapitaal in België al zwaar belast, zo’n systeem opzetten dreigt ook een dure affaire te worden. Bovendien bestaat het risico dat zo’n vermogensbelasting ook de hogere middenklasse zal treffen. Wat niet meteen het opzet is.