De aanslag vond gisteravond plaats in het centrum van Brussel. Een Tunesiër van 45, die illegaal in ons land verbleef en bekend was bij de veiligheidsdiensten, schoot toen twee Zweden dood. Een derde Zweed raakte zwaargewond. Belgische politici pleiten ondertussen voor een efficiënter terugkeerbeleid voor illegalen. Een debat dat ook in Zweden heropflakkert.