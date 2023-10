In de Antwerpse labo’s van chemiebedrijf Covestro hebben ze een belangrijke doorbraak geforceerd. De onderzoekers zijn erin geslaagd om de hightech kunststof polycarbonaat perfect te recycleren. Uit de behuizing van pakweg een tv-toestel of laptop, keren ze via een chemisch proces terug naar een tussenproduct van de kunststof vanwaaruit ze weer polycarbonaat kunnen maken. Zonder kwaliteitsverlies.