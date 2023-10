De Limburgse verdeler van vloeibare brandstoffen Comfort Energy wil in ons land Blauwe Diesel op de markt brengen, een duurzamere diesel is dat. Het heeft een belang van tachtig procent genomen in de Nederlandse pionier die de Blauwe Diesel ontwikkelde en hem vandaag in Nederland vooral levert aan andere brandstoffenverdelers, maar ook al aan meer dan zeventig tankstations.