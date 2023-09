De Colruyt Group neemt ruim twee op de drie Match- en Smatch-winkels in ons land over, in totaal 57. Die twee ketens hebben het al langer financieel moeilijk in ons land. Ook het personeel, meer dan duizend mensen, gaat over naar Colruyt. Maar een derde van de winkels gaat niet over. Evenmin de logistieke en de ondersteunende diensten. Daardoor zijn liefst 690 banen in gevaar.