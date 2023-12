Het Limburgse Clean Water Global heeft bijna 500.000 euro opgehaald bij Vlaamse en Waalse investeerders en een crowdfunding platform. De ultieme ambitie is om wereldwijd het spoelwater van schilderbedrijven op te halen en te zuiveren. Verfspoelwater komt nu nog al te vaak in onze riolering terecht. Dat is niet alleen verboden, maar ook bijzonder vervuilend.