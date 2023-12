CRG, voluit de Claes Retail Group, brengt z’n drie modemerken voor het eerst samen onder één dak. JBC, CKS en Mayerline tonen hun collecties zij-aan-zij in een mega-winkelruimte die zich richt tot een breed publiek. Ook zij-aan-zij vinden we het ondernemerduo Ann en Bart Claes, die alles uit de kast halen om de dalende trend in de moderetail te trotseren.