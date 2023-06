CIRCL, een dochter van Groep Vanhout, wil voor het einde van het jaar 2,5 miljoen euro ophalen om op te schalen. Het aannemingsbedrijf bouwt duurzame sleutel-op-de-deurwoningen die ook nog eens volledig recycleerbaar zijn. Ze zijn opgebouwd uit in mekaar geschroefde prefab elementen. In Diest heeft CIRCL z’n eerste circulaire woning in een recordtempo opgebouwd.