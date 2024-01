De Chinese autobouwer BYD, wat staat voor Build Your Dreams, wil over 5 jaar minstens 10.000 elektrische wagens verkocht hebben in ons land. Ambitieuze plannen, als je weet dat het er vorig jaar net geen 560 verkocht heeft. Maar het merk startte pas eind 2022 met 1 verkooppunt in Zaventem, en intussen heeft het er al 9 in heel België. Niet alleen eigen showrooms, maar ook bij 6 externe dealers.