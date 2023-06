Bedrijven waar een buitenlandse aandeelhouder de plak zwaait stellen in Vlaanderen net geen 400.000 mensen tewerk, ruim een vijfde van alle banen. Terwijl ze maar 1 procent van alle ondernemingen in Vlaanderen uitmaken. En ook hun bijdrage aan onze welvaart is disproportioneel hoog. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het Departement Economie, Wetenschap & Innovatie.