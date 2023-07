De Gentse agritechspeler Alphea.bio heeft in één klap liefst 70 miljoen euro opgehaald. Het geld komt van bestaande en nieuwe investeerders, waaronder niemand minder dan de Bill & Melinda Gates Foundation. Die moet de Gentse specialist in biologische gewasbescherming helpen uitgroeien tot een wereldspeler. Alphea.bio zet in op dé uitdagingen van deze tijd, zoals droogte, stikstofuitstoot en honger.