Flexi-jobs zijn erg populair geworden het voorbije jaar: het aantal flexijobbers is met bijna de helft toegenomen! Alleen in de “nieuwe” sectoren waarin flexijobs recent zijn ingevoerd, zoals in de zorg- en sportsector, is nog altijd weinig interesse. Dat blijkt uit een studie van HR-dienstenbedrijf Acerta. Door de gunstige fiscale voorwaarden zien werkgevers het als een manier om goedkoop en flexibel arbeidskrachten in te schakelen. Werknemers kunnen dan weer belastingvrij bijverdienen.