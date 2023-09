’t Is ongezien in de moderne geschiedenis: een zittende Amerikaanse president die zich actief met een staking bemoeit. Maar president Biden is met een vakbondspetje op naar een stakerspost getrokken in Michigan, waar General Motors een distributiecentrum voor auto-onderdelen heeft. Bij de drie grote autobouwers in de VS voeren 13.000 werknemers een staking voor meer loon, kortere werkweken en meer jobzekerheid. De staking is sterk gemediatiseerd met de presidentsverkiezingen in aantocht.