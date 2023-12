De Gentse gamingstudio Larian schrijft geschiedenis. Hun game Baldur’s Gate 3 is bekroond tot beste game van het jaar op de prestigieuze Game Awards in LA. Het is voor het eerst dat een Belgische gameontwikkelaar die prijs wegkaapt. Het bedrijf sleepte ook nog 5 andere beeldjes in de wacht. De awards zullen van Larian een nog grotere wereldspeler maken dan nu al het geval is.