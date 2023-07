Een consortium, opgericht door de Belgische architect Cyril Rousseaux, is gekozen voor de bouw van het Belgisch paviljoen in 2025 op de wereldtentoonstelling in de Japanse stad Osaka. Dat heeft het Belgische Commissariaat-Generaal voor de Internationale Tentoonstellingen, kortweg BelExpo, bekendgemaakt. Voor zijn ontwerp heeft de architect zich gebaseerd op water als bron van leven. En dat in al zijn vormen en aspecten.