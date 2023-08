BEKIJK – Apple compenseert zwakkere iPhone-verkoop met sterke prestaties dienstensegment

Middenin het resultatenseizoen is het altijd uitkijken naar de cijfers van Apple. Nog altijd het grootste beursgenoteerde bedrijf, met een beurswaarde die dit jaar boven de 3 duizend miljard dollar is uitgestegen. Maar Apple is even geen groeibedrijf meer. Nu al drie kwartalen op rij valt de omzet ligt terug, en daar komt het lopende kwartaal nog bovenop, zo verwacht het management. Maar in Cupertino hebben ze nog een troef achter de hand: een uiterst winstgevend ecosysteem van diensten.