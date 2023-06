Terwijl de spanningen tussen de VS en China oplopen, versterkt de Amerikaanse regering haar relatie met India. Het land wordt steeds belangrijker voor de buitenlandstrategie van de Amerikanen. Zowel op economisch als op militair vlak gaan beiden nauwer samenwerken. Tijdens z’n vierdaags staatsbezoek aan de VS sprak de Indiase premier Modi over een nieuw hoofdstuk in het strategische partnerschap.