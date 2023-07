BEKIJK – Amerikaans minister Yellen pleit voor ‘gezonde concurrentie’ tijdens bezoek aan P

De Amerikaanse minister van Financiën Yellen vraagt China om de vrijemarktprincipes te omarmen. Zodat opnieuw een gezonde competitie tussen beide economische grootmachten ontstaat. En geen breuk in de handelsrelaties, want daar lijken ze de laatste maanden op af te stevenen. China en de V.S. delen mekaar speldeprikken uit door middel van exportbeperkingen en handelsregels. Yellen is in China om die diplomatieke plooien weer glad te strijken.