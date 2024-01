De uitvoer van China is in 2023 gekrompen met 4,6 procent. Maar ook de binnenlandse vraag staat er zwaar onder druk. In die mate zelfs dat het land nu al drie maanden op rij kampt met deflatie. Krimpende prijzen dus. Op jaarbasis eindigt de inflatie wel nog licht positief, op amper 0,2 procent. Ver onder de officiële doelstelling van 3 procent.