De autoverkoop in ons land is in 2023 hersteld van twee moeilijke jaren. De markt voor nieuwe wagens groeide met 30 procent. Dat melden automobielfederatie Febiac en de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Groeimotor is de elektrificatie van het bedrijfswagenpark. 40 procent van de nieuwe auto’s zijn nu stekkerwagens, tegenover 25% een jaar geleden.